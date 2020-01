Liverpool-Everton, Ancelotti ko per un gioiello di Jones – VIDEO (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Liverpool vince anche in FA CUP e supera l’Everton di Ancelotti grazie ad una vera e propria gemma di Jones Il Liverpool sa solo vincere. Anche in FA CUP. Il terzo turno della coppa inglese poneva di fronte gli uomini di Klopp contro l’Everton di Ancelotti, nel primo derby del Merseyside del 2020. La stracittadina è andata a favore dei Reds che si sono imposti ad Andfield grazie ad una vera e propria gemma del giovanissimo Jones. La perla di Jones decide il Merseyside Derby Leggi la notizia su calcionews24

