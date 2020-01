LIVE Trento-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: trasferta ostica per la capolista (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della gara – La presentazione della diciassettesima di andata di Legabasket Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dolomiti Energia Trento-Virtus Segafredo Bologna, match valido per la diciassettesima giornata di andata di Legabasket 2019-2020. La capolista di coach Sasha Djordjevic apre il 2020 e chiude il girone di andata del massimo campionato italiano al PalaTrento, casa dell’Aquila basket di Nicola Brienza. Gara fondamentale quella che si giocherà a Trento, in particolare per quanto riguarda gli accoppiamenti per le Final Eight di Coppa Italia. La Virtus Bologna vuole blindare il primo posto in classifica con una vittoria ma non sarà facile per le V Nere che hanno sempre perso nelle ultime 4 partite giocate al PalaTrento. Gli emiliani sono reduci da due vittorie di fila in Serie A, l’ultima ... Leggi la notizia su oasport

mirella_trento : RT @NadiaMortaro: Ma non rivedete anche voi tutti i suoi arpeggi con le braccia alla fine di … Onde - Live di Marco Mengoni - mirella_trento : @RadioItalia @mengonimarco ???????? Live è straordinario ???? - mirella_trento : RT @AngeloR54671811: E tu preferivi la tv che starmi vicino ma come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino... ???? #Hola (I… -