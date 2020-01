LIVE Trento-Virtus Bologna 77-83, Serie A basket 2020 in DIRETTA: le V Nere sbancano il PalaTrento grazie ad un super-Teodosic. (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.6 Grazie per aver seguito Trento-Virtus Bologna su questa pagina, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e arrivederci al prossimo LIVE. 19.25 I numeri finali dal campo,Trento; 17/50 da due, 12/27 da tre, 7/10 dalla lunetta. Virtus: 19/35 dal campo, 10/28 le triple e ai liberi 15/25. 19.23 La Virtus Bologna supera una Dolomiti rientrata in partita dopo un ottimo terzo quarto, le V Nere trascinate da un Milos Teodosic da 30 punti hanno la meglio solo nel finale, 27-28 il parziale del quarto periodo. 77-83 La Virtus Segafredo muore con la palla in mano, gli uomini di Djordjevic sono campioni d’inverno! 77-83 Due punti assegnati a Ricci per stoppata irregolare, time-out Trento prima degli ultimi secondi di partita. 77-81 1/2 per Craft ai liberi. 76-81 Oggi l’ex NBA è qualcosa di irreale. 16 punti di fila. Fallo di Blackmon su ... Leggi la notizia su oasport

