LIVE Trento-Virtus Bologna 50-55, Serie A basket 2020 in DIRETTA: ottimo terzo quarto degli uomini di Brienza che si riportano a contatto (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL quarto PERIODO! Grazie ad un ottimo terzo periodo (25-13 il parziale) gli uomini di coach Nicola Brienza si riportano a -5 dalla Virtus di Djordjevic, ora gli ultimi dieci decisivi minuti. 50-55 2/2 Teodosic, glaciale dalla lunetta. Fallo di Craft su Teodosic, liberi per il serbo. 50-53 Mian alza una sorta di alley-oop per Knox, ora la Dolomiti è a -3, parziale di 10-0. Esce Gentile tra gli applausi dei tifosi trentini, entra Fabio Mian. Palla in mano a Trento a 1’32” dalla fine del periodo, situazione falli è 0-4. Cinque triple concretizzate dalla Dolomiti nel terzo quarto, parziale aperto di 8-0. 48-53 Libero supplementare a bersaglio, Trento è viva, ci crede la BLM Group Arena. 47-53 BLACKMON DA TRE, bomba incredibile del numero 0 che sbilanciato dai difensori avversari subisce anche fallo. 44-53 TRIPLA di Blackmon ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Trento-Virtus Bologna 36-49 Serie A basket 2020 in DIRETTA: accorcia la Dolomiti con un parziale di 11-7 -… - zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna 19-31 Serie A basket 2020 in DIRETTA: scappa via la capolista grazie ad un sontuoso Teod… - zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna 12-13 Serie A basket 2020 in DIRETTA: primi cinque minuti di totale equilibrio -… -