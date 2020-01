LIVE Trento-Virtus Bologna 36-49, Serie A basket 2020 in DIRETTA: accorcia la Dolomiti con un parziale di 11-7 (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39-51 Gamble a rimbalzo sovrasta tutti. 40-49 Blackmon segna e costringe Djordjevic al primo time-out della ripresa. 5′ ancora da giocare nel terzo periodo. 37-49 Step-back di Ale Gentile che anima il pubblico del PalaTrento. 34-49 TRIPLA di Teodosic, quando è in giornata il 44 non sbaglia mai. 34-46 Gentile molto lesto a rimbalzo, il numero 5 corregge poi a canestro. 32-46 Craft in penetrazione. 30-46 Altro arresto e tiro di Weems con il piede sulla linea dei 3. STOPPATA di Kelly su Ricci, poi Gentile va in contropiede e subisce fallo. 30-44 Weems, arresto e tiro. 30-42 TRIPLA di Blackmon dalla distanza, 5-0 Dolomiti che inizia di fiducia la ripresa. 27-42 Assist di Craft per Kelly che muove lo score in apertura di tempo. INIZIA IL TERZO QUARTO! 18.27 Squadre di nuovo in campo. 18.25 Miglior realizzatore della Virtus dopo i primi due ... Leggi la notizia su oasport

