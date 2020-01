LIVE Trento-Virtus Bologna 25-42, Serie A basket 2020 in DIRETTA: le V Nere dominano il secondo periodo e sono avanti all’intervallo (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Penalizzante per la Dolomiti lo scarno 7/25 da 2 al quale ha risposto la Virtus con un 12/20, a tra poco per la ripresa. 18.19 Una straripante Virtus Bologna chiude avanti di 17 lunghezze dopo la prima parte di gara su una Trento trascinata solo dal sempre combattivo Ale Gentile, top scorer con 10 punti. Nella ripresa i padroni di casa dovranno cercare una reazione contro una Segafredo apparsa oggi in gran giornata. 18.16 Così a fine primo tempo: Si chiude il 1° tempo alla BLM Group Arena con un gran secondo periodo della @Virtusbo!Dopo 20 minuti di gioco le V Nere sono avanti nel parziale sull'@AquilabasketTN per 25-42Le statistiche dei primi 2 quarti#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/0ZC8eHBvfm — Lega basket Serie A (@LegabasketA) January 5, 2020 18.14 Finisce il primo tempo con la Virtus avanti di 17 grazie ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna 12-13 Serie A basket 2020 in DIRETTA: primi cinque minuti di totale equilibrio -… - OA_Sport : LIVE Trento-Virtus Bologna, Serie A basket 2020 in DIRETTA: V Nere in casa della Dolomiti per blindare il primo pos… - Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Tutto esaurito per la visita della Virtus Bologna… -