LIVE Tour de Ski 2020, Cermis in DIRETTA: Therese Johaug favorita sul Cermis, si comincia! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 La lotta non mancherà in campo femminile, dove sono diverse le atlete molto vicine: la norvegese Therese Johaug guida con appena 3″ sulla connazionale Astrid Jacobsen e 14″ sulla russa Natalia Nepryaeva. 12:55 Si gareggia in terra nostrana, con la Val di Fiemme che ospiterà tra non molto la gara delle donne e alle 15:15 quella maschile. 12:50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della mass start in tecnica libera femminile valida per la settima ed ultima tappa del Tour de Ski della Coppa del Mondo di sci di fondo. Il programma odierno – La classifica femminile del Tour de Ski – La classifica maschile del Tour de Ski – La presentazione odierna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle mass start in tecnica libera valide per la settima ed ultima tappa del Tour de Ski della Coppa ... Leggi la notizia su oasport

SanteriaMilano : Venerdì 24 Gennaio in #SanteriaToscana31 I Massimo Volume live in Santeria. Contemporaneamente al nuovo tour, la b… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: Gross ci prova a Zagabria, il Tour de Ski si chiude col Cermis. Bagnis… - zazoomblog : LIVE Sport Invernali risultati 5 gennaio in DIRETTA: Gross ci prova a Zagabria il Tour de Ski si chiude col Cermis.… -