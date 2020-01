LIVE Tour de Ski 2020, Cermis in DIRETTA. Doppietta russa: Bolshunov è il re, Ustiugov secondo, Klaebo solo terzo. Trionfo Johaug tra le donne (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Grazie per averci seguito, buona giornata e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo 15.51: Bolshunov riporta in Russia il Tour de Ski vincendo grazie ad una grande ultima tappa, secondo posto per Ustiugov che non ha avuto le forze per staccare il compagno in salita, terza piazza per Klaebo che è saltato in salita ma è riuscito a limitare i danni 15.50: Il primo italiano è Salvadori, 42mo a 2’47” da Krueger 15.48: A completare la top ten di tappa Cologna sesto, Melnichenko settimo, l’andorrano Altimiras ottavo, nono Larkov, decimo Lapalus 15.47: Klaebo arriva al 22mo posto a 1’32” da Krueger ma mantiene la terza piazza nel Tour de Ski 15.46: Krueger vince la tappa del Cermis, secondo posto per Roethe, terzo posto per Bolshunov che vince il Tour de Ski, quarto Spitsov e quinto ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Ultimo atto del Tour del Ski 2020 con la salita del Cermis degli uomini. Una poltrona per tre, Bolsh… - zazoomnews : LIVE Tour de Ski 2020 Cermis in DIRETTA: Therese Johaug detta il passo gruppo ancora compatto! - #Cermis #DIRETTA:… - ManderRomani : RT @SkyArte: Una serata in musica con i @coldplay durante il tour mondiale «A Head Full Of Dreams». Questa sera alle 21.15 «Coldplay – Live… -