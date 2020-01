LIVE Sport, risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA: Vinatzer terzo a Zagabria! Virtus Bologna campione d’inverno (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 gennaio: orari e programma 19.30 BASKET – La Virtus Bologna ha sconfitto Trento per 83-77 e si è laureata Campionessa d’Inverno mentre l’Olimpia Milano ha perso in casa contro Cantù che ha così vinto il tesissimo derby lombardo per 89-83. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 18.25 SCI ALPINO – L’azzurro Alex Vinatzer ha conquistato un fantastico terzo posto nello slalom di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Primo podio in carriera per l’azzurro che ha chiuso alle spalle del francese Noel e dello svizzero Zenhausern. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 18.20 SALTO CON GLI SCI – L’austriaco Stefan Kraft si è imposto nelle qualificazioni di Bischofshofen (Austria), ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2020. Alle sue spalle il ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -