LIVE Sport, risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA: Vinatzer terzo a Zagabria! Definita la Final Eight della Coppa Italia di basket (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 gennaio: orari e programma Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga giornata di Sport e buonanotte a tutti. Appuntamento a domani per una giornata dell’Epifania ricchissima con ATP Cup, Campaccio, Tournée dei Quattro Trampolini, Serie A e tanto altro ancora. 22.50 CALCIO – Il Torino ha sconfitto la Roma per 2-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A, a decidere l’incontro è stata una spettacolare doppietta di Andrea Belotti. 22.45 BASKET – Si sono giocate Si sono giocate cinque partite valide per l’ultima giornata del girone d’andata. Schio ha battuto San Martino, successi anche per Venezia, Palermo, Battipaglia e Broni. CLICCA QUI PER LA CRONACA COMPLETA. 22.40 BASKET – Definito il tabellone delle Final Eight di Coppa Italia. Spicca il ... Leggi la notizia su oasport

