LIVE Sport, risultati e notizie 5 gennaio in DIRETTA: Alonso 11° nella prima tappa della Dakar, Settebello 2° nel Quattro Nazioni (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 5 gennaio: orari e programma 14.13 PALLANUOTO – Si chiude con un pari, raggiunto all’ultimo respiro, il Quattro Nazioni di pallanuoto del Settebello: il 14-14 maturato oggi a Cuneo con l’Ungheria, però consegna ai magiari per differenza reti il torneo amichevole in preparazione agli Europei che si disputeranno a Budapest dal 14 gennaio. 14.08 SLITTINO NATURALE – Si chiude con un pizzico di amaro in bocca la tappa di esordio della Coppa del Mondo 2020 di slittino su pista naturale di Winterleiten (Austria). Dopo gli ottimi risultati ottenuti ieri, oggi gli azzurri non sono stati in grado di centrare il gradino più alto del podio nelle due gare in programma. L’ha solamente sfiorato un ottimo Patrick Pigneter nel singolo (dopo il secondo posto nel doppio di ieri), mentre lo stesso ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -