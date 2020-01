LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: primo podio in carriera di Vinatzer a Zagabria! Bolshunov e Johaug trionfano al Tour de Ski (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI Il programma odierno degli Sport Invernali (5 gennaio) 18.30 SCI ALPINO – primo podio in carriera per Alex Vinatzer, terzo classificato nello slalom speciale di Zagabria con una fantastica rimonta nella seconda manche in cui ha guadagnato ben cinque posizioni. L’azzurro classe 1999 ha chiuso a 29 centesimi dal vincitore di giornata Clement Noel e a 22 dalla seconda piazza occupata dallo svizzero Ramon Zenhaeusern. Piazzamenti importanti nella top10 anche per Manfred Moelgg 8° e Simon Maurberger 10°, mentre Tommaso Sala e Giuliano Razzoli hanno raccolto un 26° ed un 29° posto. 17.35 SALTO CON GLI SCI – Stefan Kraft è il migliore a Bischofshofen nelle qualificazioni dell’ultimo atto della Tournée dei 4 Trampolini precedendo il giapponese ... Leggi la notizia su oasport

