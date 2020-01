LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: Moelgg in lotta per la vittoria a Zagabria! Johaug domina in Val di Fiemme (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI Il programma odierno degli Sport Invernali (5 gennaio) 15.25 SCI ALPINO – Ottime notizie per i colori azzurri nella prima manche dello slalom speciale maschile di Coppa del Mondo a Zagabria (Croazia). Sono addirittura tre gli italiani nella top10 con l’eterno Manfred Moelgg 5° (a 0.31 dalla vetta, a 0.13 dal podio), Alex Vinatzer 8° e Simon Maurberger 9°. Comanda la classifica lo svizzero Zenhaeusern davanti a Matt, Strasser e Noel, mentre i due favoriti Pinturault e Kristoffersen sono solo 14° e 21°. 14.08 SLITTINO NATURALE – Si chiude con un pizzico di amaro in bocca la tappa di esordio della Coppa del Mondo 2020 di slittino su pista naturale di Winterleiten (Austria). Dopo gli ottimi risultati ottenuti ieri, oggi gli azzurri non sono stati ... Leggi la notizia su oasport

