LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: Moelgg in lotta per la vittoria a Zagabria! Bolshunov e Johaug trionfano al Tour de Ski (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI ZAGABRIA LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI Il programma odierno degli Sport Invernali (5 gennaio) 16.00 SCI DI FONDO – Alla fine è il russo Alexander Bolshunov ad aggiudicarsi a sorpresa la 14ma edizione del Tour de Ski con una grandissima ultima tappa in cui ha raccolto un terzo posto nella scalata del Cermis (alle spalle dei norvegesi Krueger e Roethe) staccando nettamente i suoi due avversari diretti in classifica generale. Sergey Ustiugov ha pagato dazio nel finale e si è dovuto accontentare della seconda piazza conclusiva a 27″ dal connazionale, mentre il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo è andato subito in crisi riuscendo comunque a difendere il terzo posto. Male gli italiani, con Giandomenico Salvadori migliore dei nostri in 42ma piazza nella tappa odierna. 15.25 SCI ALPINO – ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -