LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: Gross ci prova a Zagabria, il Tour de Ski si chiude col Cermis (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI Zagabria LA DIRETTA LIVE DEL Tour DE SKI Il programma odierno degli Sport Invernali (5 gennaio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 5 gennaio: si chiude il primo fine settimana del nuovo anno solare dedicato agli Sport Invernali. Si chiude la tappa di Zagabria (Croazia) dello sci alpino, con lo slalom maschile, mentre lo sci di fondo termina con il Tour de Ski con la terribile scalata del Cermis. Il salto con gli sci prosegue con la Tournée dei 4 Trampolini con le qualificazioni di Bischofshofen (ultima tappa), infine saranno protagoniste anche le Coppe del Mondo di slittino naturale a Winterleiten e skeleton a Winterberg. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 5 gennaio. Buon divertimento con la ... Leggi la notizia su oasport

