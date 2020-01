LIVE Sport Invernali, risultati 5 gennaio in DIRETTA: Gross ci prova a Zagabria, il Tour de Ski si chiude col Cermis. Bagnis per ora 12° nello skeleton (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI Zagabria LA DIRETTA LIVE DEL Tour DE SKI Il programma odierno degli Sport Invernali (5 gennaio) 11.10 SKELETON – Doppietta sudcoreana al termine della prima manche della gara della Coppa del Mondo di skeleton maschile di Winterberg, in Germania: Sungbin Yun è primo in 56″36, davanti al connazionale Kim Jisoo, staccato di 0″19. Completa il podio virtuale il lettone Martins Dukurs, attardato di 0″24. Per gli italiani ottima dodicesima piazza per Amedeo Bagnis, 20enne all’esordio nel circuito maggiore, che paga 0″85 (sesto tempo di spinta), mentre Manuel Schwaerzer è 24° a 1″50 dalla vetta. Seconda manche al via alle ore 11.45. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Sport Invernali di oggi, domenica 5 gennaio: si chiude il primo fine ... Leggi la notizia su oasport

