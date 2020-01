LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: sfida Kristoffersen-Pinturault, l’Italia ci crede con Gross (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom La preview dello Slalom – Programma e tv della gara di oggi – Alex Vinatzer apre un gennaio decisivo – Le classifiche della Coppa del Mondo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020. Sulla pista denominata Crveni Spust dalle ore 14.15 si andranno ad assegnare i primi 100 punti del nuovo anno, in una gara che cerca il suo “Re”. Per quale motivo? Al termine della prova sul pendio posizionato alle porte della capitale croata, infatti, il vincitore viene incoronato proprio come un sovrano, un motivo ulteriore per seguire questo Slalom. Non c’è più Marcel Hirscher, quindi c’è spazio per tutti in questa Coppa del Mondo, ma si annuncia un duello tra il norvegese Henrik Kristoffersen ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : DIRETTA Sci alpino Live Slalom Zagabria 5 gennaio: orario d’inizio tv streaming pettorali di partenza - #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: una mostruosa Vlhova zittische Shiffrin! Curtoni 13a Pet… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: Peterlini recupera diverse posizioni St-Germain al coman… -