LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: Moelgg da vittoria, 7° Vinatzer! Indietro Pinturault (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 15.00 Out anche l’elvetico Simonet. Per l’Italia si è messa bene, di sicuro c’è attesa per la seconda manche: Manfred Moelgg si giocherà podio e vittoria, il giovane Alex Vinatzer proverà a confermarsi e magari attaccare le primissime posizioni… 14.58 Subito fuori lo svizzero Aerni. 14.56 ECCOLOOOOOOOOOOOO!!! ECCOLOOOOOOOOOOO!!! LO ASPETTAVAMO CON IMPAZIENZAAAAAAAAAAAAAAA!!! Alex Vinatzer brilla ed è settimo a 82 centesimi! Può anche giocarsi il podio! Questo ragazzo ha classe! Ha pennellato alcune sezioni, davvero bravo! 14.55 Breve interruzione per sistemare un palo. 14.54 Nel trabocchetto ci finisce in pieno Lizeroux, che si pianta e perde in quel tratto due secondi. E’ 21° a 3″18, non dovrebbe qualificarsi. Tocca al giovane Alex Vinatzer. 14.52 Inforcata per Digruber. Ora il ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: Moelgg in lotta per la vittoria riammesso Pinturault out Gross -… - zazoomnews : DIRETTA Sci alpino Live Slalom Zagabria 5 gennaio: orario d’inizio tv streaming pettorali di partenza - #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: una mostruosa Vlhova zittische Shiffrin! Curtoni 13a Pet… -