LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: inizia la seconda manche, Italia all’attacco! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 Altro grandissimo deluso di giornata è il norvegese Henrik Kristoffersen, addirittura 21° a 1″50, pur senza aver commesso evidenti errori. Lo scandinavo ci ha già abituato a grandi rimonte e non ci stupiremmo di vederlo a ridosso della top5 a fine gara. 17.25 Attenzione al francese Alexis Pinturault. Era stato squalificato per un salto di porta, poi riammesso dopo il ricorso della Francia. E’ ottavo a 1″12, se scia come sa può tornare in corsa per il podio. 17.23 Ricordiamo che in testa c’è il gigante svizzero Zenhaeusern con 7 centesimi sull’austriaco Matt e 18 sul sorprendente tedesco Strasser, sceso con il pettorale n.31. 4° Noel a 0.27, poi Moelgg a 0.31. I primi sette sono racchiusi in mezzo secondo, davvero può succedere di tutto. 17.21 C’è grande attesa per l’Italia dopo l’ottima ... Leggi la notizia su oasport

