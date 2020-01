LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: inizia la gara, sfida Kristoffersen-Pinturault (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 14.11 Questi i primi 10 a scendere: Zenhaeusern, Pinturault, Kristoffersen, Matt, Noel, Yule, Feller, Schwarz, Moelgg, Muffat-Jeandet. 14.06 La pista di Zagabria evoca dolci e lontani ricordi per Giuliano Razzoli, che qui vinse il 6 gennaio di 10 anni fa, poco più di un mese prima di laurearsi campione olimpico. Oggi l’emiliano, ormai 35enne, fatica a ritrovarsi. 14.04 Gross a parte, l’Italia spera che finalmente il giovane Alex Vinatzer possa battere un colpo. 14.02 Anche Pinturault non è mai salito sul gradino più alto del podio nello Slalom croato. Come già ricordato, fu secondo nella passata edizione alle spalle di Hirscher. Dopo il trionfo in Val d’Isere e per come ha sciato in Slalom anche nella combinata di Bormio, oggi parte con i favori del pronostico. 14.00 Il norvegese Kristoffersen ... Leggi la notizia su oasport

