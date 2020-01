LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: 5° Moelgg, 8° Vinatzer, 9° Maurberger, che Italia! Alle 17.40 la seconda (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 15.19 Read scavalca sia Sala sia Razzoli. Si fa dura per l’emiliano, ora è 27°. 15.16 Resistono gli azzurri: 24° Sala, 26° Razzoli, scavalcato dall’americano Winters. Tra poco Tonetti, ultimo italiano in gara. 15.13 Tommaso Sala è 24° a 1″77, appena davanti a Razzoli. Entrambi dovranno trepidare sino in fondo per la qualificazione. 15.08 BRAVISSIMOOOOOOOOOO!!! Finalmente anche Simon Maurberger! E’ nono a 0.96! Tre azzurri nei 10, non succedeva da tanti anni! Ci stiamo esaltando! 15.07 SORPRESA ASSURDA! Il tedesco Strasser, pettorale n.31, si inserisce in terza posizione a soli 18 centesimi dalla vetta! 15.05 Attendiamo ora le manche di Maurberger, Sala e Tonetti. 15.02 Sono scesi i primi 30 atleti. In testa lo svizzero Zenhaeusern con 0.07 su Matt e 0.27 su Noel. Splendida Italia: 4° Moelgg ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: Moelgg in lotta per la vittoria riammesso Pinturault out Gross -… - zazoomnews : DIRETTA Sci alpino Live Slalom Zagabria 5 gennaio: orario d’inizio tv streaming pettorali di partenza - #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom femminile Zagabria 2020 in DIRETTA: una mostruosa Vlhova zittische Shiffrin! Curtoni 13a Pet… -