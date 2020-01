LIVE Roma-Torino 0-2, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: raddoppia Belotti su rigore! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 91′ Ci saranno sette minuti di recupero. 89′ Fuori Ola Aina e dentro Laxalt per il Torino. 87′ Dentro Under e fuori Zaniolo per la Roma. 86′ Gooooooooooooooooooool, Belottiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, raddoppia il Torino con il capitano granata, Roma-Torino 0-2. 84′ VAR, RIGORE per il Torino, braccio di Smalling che colpisce il pallone. 82′ Ci prova Kolarov dai trenta metri su punizione, pallone ad un metri dal secondo palo. 80′ Dzeko dalla destra supera l’uomo e mette in mezzo per Mkhitaryan che colpisce debolmente. 78′ Corner di Pellegrini ci prova Dzeko di testa ma non trova la porta. 76′ Rischia il rosso Izzo che con il braccio largo prende il pallone fuori area, ammonito Florenzi per proteste. 74′ La Roma passa ora al 4-2-4 ... Leggi la notizia su oasport

