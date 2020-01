LIVE Roma-Torino 0-1, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Belotti manda in vantaggio i granata allo scadere del primo tempo (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 21.40 Roma che inizia bene ma poi il Torino cresce e approfitta di una disattenzione alla fine della prima ripresa e si porta in vantaggio con Belotti. A tra poco per il secondo tempo. 47′ Finisce il primo tempo, Roma-Torino 0-1. 46′ Gooooooooooooooooooooooool, Belottiiiiiiiiiiiiiiiiiii, allo scadere del primo tempo tira dalla sinistra sul primo palo e buca Pau Lopez, Roma-Torino 0-1. 44′ Giallo per Veretout che trattiene Ola Aina lanciato verso la porta. 42′ Entrambe le squadre molto alte, ma al momento restano molto attente. 40′ Errore di Veretout che stava per lanciare Berenguer in porta. 38′ Kolarov mette a rimorchio per Pellegrini che tira di prima intenzione, ma Sirigu dice ancora no al trequartista giallorosso. 36′ Ci prova da fuori Veretout, ma ... Leggi la notizia su oasport

