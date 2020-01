LIVE Roma-Torino 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Sirigu sventa i tentativi di Zaniolo e Florenzi! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 9′ PALO! risposta rabbiosa dei granata, Belotti in profondità incrocia il tiro e prende il palo, nell’azione seguente De Silvestri tutto solo di testa colpisce male. 7′ Florenzi ci prova al volo da dentro l’area di rigore, vola Sirigu a respingere il tiro. 5′ Ola Aina prova la verticale per Verdi, ma sbaglia completamente la misura del passaggio. 3′ Sirigu! il portiere granata salva in tuffo su una deviazione derivata da un tiro di Zaniolo da fuori area. 1′ Inizia la partita! 20.43 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre, fischio d’inizio a breve. 20.40 Lo stadio Olimpico è pronto, il pubblico aspetta l’ingresso in campo delle due squadre. 20.37 In tre delle ultime quattro partite di campionato contro il Torino, la Roma ha ... Leggi la notizia su oasport

