LIVE Roma-Torino 0-0, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: palo di Belotti in contropiede, Sirigu sventa i tentativi di Zaniolo e Florenzi! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22′ Torino che non riesce a trovare Verdi e Berenguer tra le linee e soffre in fase di impostazione. 20′ Giallo per Verdi che ferma con una trattenuta Pellegrini a centrocampo. 18′ Sirigu vola e respinge la punizione di Kolarov battuta forte ma poco precisa. 17′ Giallo per Izzo che stende Dzeko al limite dell'area di rigore. 15′ Kolarov ci prova da fuori area, pallone che spaventa Sirigu ma finisce fuori. 13′ Smalling ci prova di testa dopo un corner battuto da Pellegrini, pallone alto sopra la traversa. 11′ Partita che è letteralmente esplosa, il Torino dopo essere stato chiuso in area di rigore reagisce e alza il suo baricentro. 9′ palo! risposta rabbiosa dei granata, Belotti in profondità incrocia il tiro e prende il palo, nell'azione ...

