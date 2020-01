LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2020 in DIRETTA: va in scena il derby lombardo (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA La presentazione della 17^ giornata di Serie A Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Olimpia Milano e Pallacanestro Cantù, valido per la diciassettesima e ultima giornata del girone d’andata di Legabasket. Al Mediolanum Forum di Assago va in scena il derby lombardo, che vedrà sfidarsi la formazione di Ettore Messina, quarta in classifica, contro gli uomini di coach Cesare Pancotto, attualmente all’undicesimo posto in graduatoria. L’Olimpia, reduce dalla sofferta vittoria in Eurolega contro i russi dello Zenit San Pietroburgo, proverà a ripartire col piede giusto dopo la bruciante sconfitta nel big match dello scorso turno contro la Virtus Bologna (83-70). Contro la prima della classe, Milano si è trovata a rincorrere per tutta la durata del match e a nulla sono bastate le buone prestazioni di Vladimir ... Leggi la notizia su forzazzurri

