LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il derby al Forum! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:59 I QUINTETTI TITOLARI: Milano: Sykes-Micov-Brooks-Scola-Gudaitis; Cantù: Ragland-Clark-Pecchia-Wilson-Hayes. 16:54 In corso la presentazione delle due squadre. Buon seguito di tifosi brianzoli presente al Forum. 16:50 Pochi minuti all’inizio del match, diretto da Massimiliano Filippini, Valerio Grigioni e Giacomo Dori. 16:45 Per effetto della vittoria nell’anticipo di mezzogiorno di Cremona contro Brindisi, Milano ha già la certezza di affrontare proprio la Vanoli nelle prossime Final Eight di Pesaro. Cantù, per ottenere un posto all’evento, dovrà vincere il derby e sperare in una Serie di risultati favorevoli nelle altre partite di giornata. 16:40 Oltre all’infortunato Nedovic, l’Armani deve rinunciare all’ex Christian Burns, bloccato da una sindrome gastrointestinale. Nel consueto turnover settimanale ... Leggi la notizia su oasport

