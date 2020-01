LIVE Olimpia Milano-Cantù 62-61, Serie A basket 2020 in DIRETTA: terzo quarto di marca biancorossa (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA INIZIA L’ULTIMO quarto! Rodriguez non va a segno e si chiude il terzo quarto. 26-13 il parziale del quarto in favore dei padroni di casa. 62-61 Young a segno da 3! Ribaltamento del lato di Wilson per la tripla piedi per terra del classe 1996. 62-58 Arresto di forza di Rodriguez che si appoggia al vetro per il suo 5° punto consecutivo. 60-58 No-look di Ragland per Hayes che segna da sotto. 60-56 TRIPLA DEL CHACHO!! Si sblocca dal campo lo spagnolo. 57-56 Burnell anticipa di un soffio la sirena dei 24″ su assist di Ragland. 57-54 Rodriguez segna il libero del tecnico e Moraschini fa poi 1/2. Moraschini parte col palleggio incrociato e va su di potenza subendo sul fallo di Hayes. Fallo tecnico fischiato alla panchina ospite. Ancora a secco Sergio Rodriguez nelle fila milanesi, ben contenuto dalla difesa ospite. 55-54 Biligha a bersaglio ... Leggi la notizia su oasport

