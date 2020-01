LIVE Olimpia Milano-Cantù 46-50, Serie A basket 2020 in DIRETTA: Scola riporta a contatto i suoi (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 48-50 272 e nove punti nel quarto per lui. Indemoniato Scola che si prende il fallo di Wilson e dalla lunetta può riportare i suoi a -2. 46-50 MICOV DA 3!!! Assist di Scola, 10-2 di parziale meneghino e timeout chiesto da Pancotto. 43-50 Settimo in fila di Scola!! Passo d’incrocio ancora contro Wilson che ci sta capendo poco in difesa sull’argentino. Clark in lunetta fa 0/2 dopo il fallo di Sykes. 41-50 Ancora Scola! Questa volta a segno col semi gancio sinistro appoggiandosi a Wilson. 39-50 Hayes risponde subito da sotto canestro. 39-48 Micov arma la mano di Scola da oltre l’arco. Torna sotto la doppia cifra lo svantaggio milanese. INIZIA LA RIPRESA! 17:45 Splendida prima metà di gioco degli ospiti che stanno tirando con il 58% da oltre l’arco (7/12). Ragland guida i suoi con 11 punti e 4 assist, ben coadiuvato da Young ... Leggi la notizia su oasport

