LIVE Olimpia Milano-Cantù 29-32 Serie A basket 2020 in DIRETTA: i meneghini cercano di restare a contatto (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 0/2 per il classe 1990. Burnell travolge Biligha a rimbalzo, liberi per il nazionale italiano. 33-41 2/2 per l’argentino. 31-41 Infuocato Clark che tira in faccia a Cinciarini appoggiandosi alla tabella. La Torre dall’altra parte fa fallo su Scola che andrà in lunetta. 2 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. 31-39 TRIPLA DI RAGLAND!! Massimo vantaggio ospite! 31-36 Moraschini si appoggia bene al vetro in avvicinamento contro Pecchia. 29-36 2/2 per il classe 1996. Young attacca in penetrazione Gudaitis e trova due tiri liberi sfiorando il gioco da 3 punti. 29-34 Clark sfida Brooks in 1vs1 e con dopo l’arresto e tiro alza la parabola e segna il +5. Bonus ampiamente superato degli ospiti quando siamo arrivati a metà quarto. Ogni fallo vorrà dire tiri liberi per l’Olimpia. 29-32 Lo stesso lungo commette poi il suo ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2020 in DIRETTA: inizia il derby al Forum! - #Olimpia #Milano-Cantù… - OA_Sport : LIVE Olimpia Milano-Cantù, Serie A basket 2020 in DIRETTA: va in scena il derby lombardo - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2020 in DIRETTA: va in scena il derby lombardo - #Olimpia #Milano-Cantù… -