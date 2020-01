LIVE Italia-Norvegia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic, si comincia! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.33 Fabio Fognini ha fatto del proprio meglio contro il #5 al mondo, perdendo 6-1 1-6 3-6 per provare a pareggiare i conti dopo la sconfitta di Stefano Travaglia contro il #17 al mondo. 02.32 L’Italia è reduce dalla sconfitta di venerdì contro la Russia: un 3-0 netto rifilato dalla coppia Daniil Medvedev e Karen Khachanov. 02.31 Match fondamentale per gli azzurri di Alberto Giraudo: una vittoria secca sarà fondamentale per provare ancora a sognare i quarti di finale. 02.29 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia del tennis nell’ATP Cup 2020. Gli azzurri oggi se la vedranno con la Norvegia. ATP Cup 2020: Italia costretta a vincere con la Norvegia. Fognini e compagni a caccia del riscatto– ATP Cup 2020: Italia costretta a vincere con la Norvegia. Fognini e compagni a caccia del ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - OA_Sport : LIVE Italia-Norvegia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic, si comincia! - YIBO_ITALIA : Tesoro questo è un mega sunto di tante cose che gli sono accadute tra cui anche la famosa live del compleanno che è… -