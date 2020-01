LIVE Italia-Norvegia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud e Travaglia-Durasovic, azzurri costretti a vincere (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ATP Cup 2020: Italia costretta a vincere con la Norvegia. Fognini e compagni a caccia del riscatto– ATP Cup 2020: Italia costretta a vincere con la Norvegia. Fognini e compagni a caccia del riscatto–ATP Cup 2020, calendario 5 dicembre: programma, orari, tv, streaming. L’Italia sfida la Norvegia Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia del tennis nell’ATP Cup 2020. Gli azzurri, a Perth (Australia), affronteranno la Norvegia in un incontro importante della prima fase a gironi per centrare la qualificazione ai quarti di finale. Dopo la sconfitta contro la Russia, gli azzurri devono riscattarsi: ci riusciranno contro gli scandinavi? Nella prima giornata l’Italia ha perso contro la Russia di Daniil Medvedev e Karen Khachanov. Stefano Travaglia è stato il primo a scendere in campo, contro il #17 ... Leggi la notizia su oasport

