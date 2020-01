LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud 2-6 2-6, dominio del norvegese! Si va al doppio decisivo (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.52 Tra poco scenderanno in campo i doppisti per il match finale: ieri Simone Bolelli e Paolo Lorenzi hanno perso 6-4 6-3 contro Daniil Medvedev e Karen Khachanov. C’è da aspettarsi un rientro di Fabio Fognini dopo il singolare? 05.50 Match da dimenticare per gli azzurri, in parità dopo il successo di Stefano Travaglia su Viktor Durasovic per 6-1 6-1. 05.48 Casper Ruud batte anche Fabio Fognini dopo aver battuto John Isner e sogna! Il figlio d’arte domina il ligure vincendo con un doppio 6-2 perentorio dopo poco più di un’ora: dominio totale del classe 1998 tra accelerazioni e cambi di ritmo. Brutta partita del talento azzurro, svogliato e scarico sin da subito: tolto qualche colpo dei suoi, il ligure è lontano dalla forma migliore. Giocherà lui il doppio? FINE SECONDO SET 2-6 Ruud fulmina il ligure con un bolide! GAME ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - amocanaria : #NowPlaying Vasco Rossi - Rewind (Live) Ascoltala su - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 1-0 dominio dell’azzurro e primo set in c… -