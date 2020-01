LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud, tra poco si comincia! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.31 Il primo Slam dell’anno è alle porte: gli Australian Open 2020 si disputeranno dal 20 gennaio al 2 febbraio ma probabilmente deve dire addio già ad alcuni interpreti. Probabilmente, Juan Martin del Potro e Thanasi Kokkinakis non parteciperanno al torneo di Melbourne. 06.29 Comunicate le formazioni del doppio di Italia-Norvegia: giocheranno Bolelli e Fognini contro Durasovic e Ruud. 06.27 Per la Bulgaria sarebbe andata meglio una vittoria secca per 3-0, ma comunque è in testa al girone con 4 vittorie e due sconfitte: Dimitrov spera di andare alla fase ad eliminazione DIRETTA. 06.25 Si è conclusa anche la sfida tra Grigor Dimitrov in coppia con Alexandar Lazarov e Radu Albot con Alexander Cozbinov: storica vittoria dei moldavi, che dopo aver perso 3-0 con il Belgio, danno segnali di vita con il doppio vinto per 6-4 7-6. 06.23 Dopo ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Norvegia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 6-1 dominio dell’azzurro a Perth! Primo s… - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud 2-5 l’italiano serve per restare nel set! - #Italia… -