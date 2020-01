LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 4-3, chance di break annullata per gli azzurri! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Lunga la risposta di Durasovic: l’Italia resta avanti! 40-30 Ancora una volée del bolognese. 30-30 Bravo Fognini ad aprire il campo per la chiusura di Bolelli. 15-30 NUMERO Bolelli! Demi-volée di rovescio deliziosa: non ci arriva nessuno dei due avversari. 0-30 Passante vincente di Durasovic! Occhio! 0-15 Schiaccia Ruud: troppo sulla difensiva l’Italia. 3-3 Risponde Bolelli: gran prima di Durasovic e palla lunga. 40-40 Ace per la Norvegia: killer point. 30-40 PALLA BREAK Italia! Bolelli imbastisce il giusto scambio sulla diagonale di diritto e Fognini chiude a rete. 30-30 Bravissimo Fognini a bucare Ruud sottorete per poi chiudere con il diritto al centro in maniera violenta. 15-15 Scappa via la volée di rovescio di Durasovic. 15-0 Buona prima del classe ’97. 3-2 Resta avanti l’Italia: match che stenta a ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Norvegia 1-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud 2-5 l’italiano serve per restare nel set! - #Italia… - zazoomnews : LIVE Italia-Norvegia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 4-1 doppio break dell’azzurro! - #Italia-Nor… -