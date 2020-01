LIVE Italia-Norvegia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 6-1, dominio dell’azzurro a Perth! Primo storico punto italiano (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.20 Come detto in apertura, si tratta del primo confronto tra Fabio Fognini e Casper Ruud, capitanato da papà Christian, che in carriera ha giocato 54 partite, ottenendo 31 vittorie e 23 sconfitte in Coppa Davis. 04-18 Tra poco dunque, scenderà in campo Fabio Fognini per consolidare la vittoria finale e provare a giocare in maniera spensierata il doppio per un 3-0 che servirebbe come il pane all’Italia di Alberto Giraudo. 04.16 Grande vittoria di Stefano Travaglia che batte 6-1 6-1 Viktor Durasovic al primo incontro Atp tra i due. Prestazione solida da parte del tennista classe 1991, che dal primo all’ultimo punto resta concentrato, giocando in maniera ordinata e letale al servizio. Troppo confusionario e falloso invece il classe 1997, che perde continuamente il servizio consegnando il primo punto della sfida all’Italia. ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - zazoomnews : LIVE Italia-Norvegia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 4-1 dominio dell’azzurro a Perth! -… - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 0-0 Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 1-0 break in apertura dell’italiano! -… -