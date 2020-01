LIVE Italia-Norvegia 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Ruud 2-6 1-2, dominio norvegese a Perth! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 22° punto diretto al servizio per Ruud. 2-2 Fognini prova a scuotersi e chiude a zero il turno di servizio: volée magistrale a rete e parità. 30-0 Fognini muove Ruud e chiude con il diritto diagonale. 15-0 Servizio e diritto per il ligure. 1-2 Risposta in rete per l’azzurro: negativa la performanca sin qui. 40-15 Prima al corpo da parte del norvegese. 30-15 Ottima accelerazione per Fabio che vuole scuotersi. 30-0 Continua a martellare Ruud al servizio. 15-0 Si rammarica Fabio per non aver sfruttato una chance per chiudere di rovescio. 1-1 Turno di servizio provvidenziale per Fabio: parità. 40-15 Diritto incrociato in corridoio per Ruud. 30-15 Scarica la seconda di Fognini; ne approfitta il giovane scandinavo. 30-0 Fognini non lascia avvicinare Ruud e chiude con una smorzata. 0-1 Il norvegese non trema e gioca come nel primo ... Leggi la notizia su oasport

