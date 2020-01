LIVE Italia-Norvegia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic, si parte a Perth! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.09 Atteso vento nei prossimi giorni a Perth: ci saranno ulteriori problemi per una vera e propria “bomba atomica” com’è stato definito il fenomeno degli incendi di questi giorni. 03.08 Fanno 31° a Perth alle 10.08 correnti: umidità del 25% nell’estate australiana. 03.07 Suonano gli inni in uno stadio non proprio pieno! 03.06 Fanno il proprio ingresso in campo le squadre a Perth! 03.04 Manca sempre meno all’inizio della prima sfida tra Italia e Norvegia! 03.02 La competizione assegnerà anche dei punti: per ogni vittoria in doppio si possono ottenere sino a 250 punti. 750 in singolare, ma ciò variano ranking dell’avversario e turno. Battere un top 10 porta in dote 75 punti nel girone, 120 ai quarti, 180 in semifinale e 250 nell’atto conclusivo. 03.00 La fase ad eliminazione DIRETTA del torneo, che ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - Emergenza24 : [05.01-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - OA_Sport : LIVE Italia-Norvegia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic, si comincia! -