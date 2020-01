LIVE Italia-Norvegia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 6-1 4-1, dominio dell’azzurro a Perth! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Bravissimo Durasovic che muove Travaglia e chiude con il rovescio lungolinea. 40-15 DUE MATCH POINT! Travaglia tiene lo scambio ed ottiene la chance. 30-15 Gran prima al centro del marchigiano. 0-15 Settimo punto del match in risposta per l’avversario: rovescio lungolinea. 5-1 ANCORA BREAK Travaglia! DA SBALLO! Altro, ennesimo errore di diritto di Durasovic. Travaglia serve per il match. 40-AD SI CARICA Travaglia! Ancora palla break dell’Italiano dopo aver intercettato una volée sottorete. 40-40 Durasovic annulla con coraggio la chance di break. 40-AD PALLA BREAK Travaglia! dominio dell’azzurro. 40-40 Contratto Durasovic: seconda parità del match. 40-30 Buona prima esterna del classe 1997. 30-30 Bravissimo ancora Travaglia dalla linea di fondo: Durasovic non ha più schemi. 30-15 Il norvegese si butta in avanti: ... Leggi la notizia su oasport

