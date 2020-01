LIVE Italia-Norvegia 0-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic 4-1, doppio break dell’azzurro! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 doppio break Italia! Ottima risposta e Durasovic ancora in difficoltà! 0-40 TRE PALLE break Travaglia! Chance ghiotta per l’azzurro. 0-30 Lento in uscita dal servizio il norvegese: errore di rovescio. 0-15 Bravissimo Travaglia a prendere coraggio e campo per poi piazzare il diritto diagonale vincente. 3-1 Risposta lunga del classe ’97 e break ancora confermato. 40-30 Arriva anche il primo doppio fallo per il classe ’91. 40-15 Secondo ace per l’azzurro. 30-15 Resta lontano dalla linea di fondo Durasovic: Travaglia lo muove. 15-115 Ace di Travaglia. 0-15 Sta cominciando a trovare il campo il norvegese: vincente di diritto diagonale. 2-1 Bravo Durasovic che coraggio risale: Travaglia deve provare ad osare un po’ di più. AD-40 Prova ad attaccare Travaglia ma Durasovic lo passa con il rovescio. 40-40 Scappa via ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - Emergenza24 : [05.01-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - OA_Sport : LIVE Italia-Norvegia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Durasovic, si comincia! -