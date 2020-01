LIVE Francia-Serbia 19-18, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: match estremamente equilibrato! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico – Francia o Serbia, una non andrà a Tokyo 21-19 Sbaglia dai nove metri il capitano della Serbia. 20-19 Attacco spaziale di Petric, extra-rotazione fantastica! 20-18 Tillie trova una diagonale lunga. 19-18 Mani-out di Petric. 19-17 Ancora una diagonale vincente per Patry, incontenibile. 18-17 Non passa la battuta di Ngapeth, un po’ sottotono nel primo parziale. 18-16 Bene Patry anche da posto quattro. 17-16 Bella torsione al centro per Lisinac. 17-15 Kovacevic chiede troppo a se stesso e sciupa la palla della parità. 16-15 Secondo errore consecutivo al servizio per Chinenyeze. 16-14 Ngapeth non ci sta e sfrutta il buco a muro tra Jovovic e Lisinac. 15-14 Atanasijevic passa in diagonale di prepotenza. 15-13 Ancora Patry, l’opposto di Latina sta facendo la differenza in questa fase. 14-13 ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Francia-Serbia 0-0 Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: parte la caccia a Tokyo! - #Francia-Serbia… - OA_Sport : LIVE Francia-Serbia, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: sfida extra-lusso, chi perde rischia Tokyo! - zazoomnews : LIVE Francia-Serbia Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: sfida extra-lusso chi perde rischia Tokyo! - #Francia-Serb… -