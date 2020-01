LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 86-69, Serie A basket 2020 in DIRETTA: i padroni di casa vincono il derby e si qualificano alla Final Eight! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Fortitudo Bologna batte Reggio Emilia 86-69. 86-69 Tripla frontale di Vojvoda. 86-66 Sims raggiunge quota 23 punti personali, coronati da 12 rimbalzi. 84-66 Jumper di Mekel. 84-64 Appoggio al vetro di Candi, 1’30” sul cronometro. 84-62 Altra tripla di Mancinelli che pone il punto esclamativo alla partita. 80-62 1/2 dalla lunetta per Sims. 79-62 La chiude Mancinelli sempre con una tripla! 5’10” alla fine. 76-62 Cinciarini da oltre l’arcoooo!! La Fortitudo non sta sbagliando nulla ora. 73-62 Risponde Upshaw con la stessa moneta. 73-59 ARADORIIIIIII!! Ancora da tre e senza ritmo per far volare Bologna! 70-59 Canestro bellissimo in fade away di Mekel. 70-57 Mancinelli vola al ferro ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 36-38 Serie A basket 2020 in DIRETTA: grande equilibrio nel derby emiliano! -… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 17-19 Serie A basket 2020 in DIRETTA: primo periodo di derby pimpante! -… - zazoomblog : LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: cominciata la partita! - #Fortitudo… -