LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 79-62, Serie A basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa ad un passo dal successo! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-62 La chiude Mancinelli sempre con una tripla! 5’10” alla fine. 76-62 Cinciarini da oltre l’arcoooo!! La Fortitudo non sta sbagliando nulla ora. 73-62 Risponde Upshaw con la stessa moneta. 73-59 ARADORIIIIIII!! Ancora da tre e senza ritmo per far volare Bologna! 70-59 Canestro bellissimo in fade away di Mekel. 70-57 Mancinelli vola al ferro sull’assist di Stipcevic. 68-57 Passaggio sotto meraviglioso di Aradori per l’appoggio di Sims, la Fortitudo scappa via. 66-57 ARADORI DAL PALLEGGIOOOOO!! Esplode il pubblico di casa. 63-57 Aradori glaciale a cronometro fermo. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 61-57 Terminato anche il terzo periodo della partita. 61-57 Altro 1/2 dalla lunetta per Johnson-Odom. 61-56 Johnson-Odom si costruisce un canestro da tre pauroso! Occhio che il talento di Reggio Emilia sta ... Leggi la notizia su oasport

