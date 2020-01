LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 36-38, Serie A basket 2020 in DIRETTA: grande equilibrio nel derby emiliano! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 36-38 Si chiude qui il primo tempo di gioco. 36-38 Runner di Mekel a bersaglio. 36-36 Gioco da tre punti mancato da Sims. 34-36 Alley oop di Mekel per la schiacciata di Owens. 34-34 Slalom vincente a centro area di Johnson-Odom. 34-32 Canestro di Mekel in avanzamento. 34-30 Robertson segna una gran tripla dal palleggio. 31-30 Ancora Owens a farsi sentire a rimbalzo sotto il ferro. 31-28 Rimbalzo offensivo e canestro di Owens. 31-26 1/2 dalla lunetta di Cinciarini. 30-26 Tripla dalla lunga distanza e senza ritmo di Fantinelli! 27-26 Candi entra in partita con un appoggio morbidissimo. 27-24 Mancinelli segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale. 25-24 Cinciarini attacca il ferro e alza dolcemente la parabola. 23-24 Sims inarrestabile al centro dell’area. 21-24 Tripla frontale di Fontecchio. 21-21 Sims pareggia i conti. 19-21 ... Leggi la notizia su oasport

