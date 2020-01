LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: cominciata la partita! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-8 Semigancio in allontanamento di Sims. 4-8 Aradori attacca fino in fondo e appoggia al tabellone con la sinistra. 2-8 Palleggio, arresto e tiro devastante di Johnson-Odom! 2-6 Penetrazione vincente di Fantinelli tra le maglie larghe della difesa ospite. 0-6 Euro-step di buona fattura di Johnson-Odom. 0-4 Rubata e volata al ferro di Johnson-Odom. 0-2 La sblocca Mekel con uno straordinario canestro nel traffico. INIZIA LA PARTITA! 20:43 Giocatori disposti in fila per il consueto Inno di Mameli pre-gara. 20:40 Squadre sul parquet per ultimare il riscaldamento, non manca molto alla palla a due. 20:35 I biancoblu sono determinati a reagire e stasera potranno contare sul fattore campo, che spesso e volentieri è stato determinante nella prima metà del campionato (record di 6-1 tra le mura amiche). 20:30 La squadra di Antimo Martino proviene da ... Leggi la notizia su oasport

