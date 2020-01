LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso ottavo a metà frazione! Tra le moto prima tappa a Price (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Tra le auto invece al km 158, intermedio di metà gara in testa Al-Attiyah (Toyota) con 1’10” su Peterhansel (Mini) e 2’56” su Al Qassimi. Lo spagnolo Fernando Alonso è ottavo a 6’23” dalla vetta. 10.00 Sono arrivate 22 moto al traguardo ed il miglior crono è dell’australiano Price su KTM, che al momento precede lo statunitense Brabec (Honda) di 2’05”, mentre completa il podio virtuale l’austriaco Walkner (KTM), staccato di 2’40”. Tutti gli altri centauri giunti al traguardo della speciale cronometrata accusano oltre 4’30” di ritardo. 1 1 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 19′ 33” 2 9 RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2020 03H 21′ 38” + 00H 02′ 05” 3 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM ... Leggi la notizia su oasport

