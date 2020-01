LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso a ridosso della top10! Tra le moto prima tappa a Price (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Sono arrivate 22 moto al traguardo ed il miglior crono è dell’australiano Price su KTM, che al momento precede lo statunitense Brabec (Honda) di 2’05”, mentre completa il podio virtuale l’austriaco Walkner (KTM), staccato di 2’40”. Tutti gli altri centauri giunti al traguardo della speciale cronometrata accusano oltre 4’30” di ritardo. 9.15 Non è ancora passato al km 105 Fernando Alonso, intanto tra le auto è in testa Al-Attiyah (Toyota) con 2’18” sullo spagnolo Sainz (Mini) e 2’48” sul polacco Przygonski (Mini). Tra le moto invece, al km 208 è in testa l’australiano Price (KTM) con 51″ sullo statunitense Brabec (Honda) e 2’11” sull’austriaco Walkner (KTM). 8.25 Tra le moto Price al km 105 è davanti a metà gara con 41″ di ... Leggi la notizia su oasport

