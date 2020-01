LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 10° dopo 254 km. Tra le moto si impone a Price (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.20: Quando sono trascorsi 254 km, c’è un cambio al vertice della classifica delle auto. Comanda, infatti, il saudita Al Qassimi, che si preso la vetta con la Peugeot, a precedere di 2’46” la Toyota del qatariano Al-Attiyah e di 2’23” la Mini del francese Peterhansen, in grande rimonta. Fernando Alonso è decimo con l’altra Toyota a 10’35”. 10.50: Al km 208 della Prima tappa riservata alle auto, comanda sempre la Toyota del campione 2019 Al-Attiyah che guida con 4’01” di vantaggio sulla Peugeot del saudita Al Qassimi e 4’43” sul lituano Zala (Mini). Fernando Alonso perde posizioni ed 14° dal compagno di marca a 14’07”. Per quanto concerne i quad, dopo 254 km comanda il cileno Casale (Yamaha) con 4’16” di vantaggio sul francese Dutrie (Yamaha) e ... Leggi la notizia su oasport

Luca_Zunino : #Dakar2020. Prima tappa: Fernando #Alonso 14° dopo 208 km. - dakarbot : RT @zazoomnews: LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 14° dopo 208 km. Tra le moto prima tappa a Price - #Dakar #Prima #… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 14° dopo 208 km. Tra le moto prima tappa a Price - #Dakar… -