Licia Colò torna con «Eden»: «Sogno i supereroi dell’ambiente» (Di domenica 5 gennaio 2020) Licia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòLicia ColòEra estate quando Urbano Cairo, nel freddo artificiale del Four Season, nel cuore di Milano, aveva presentato Licia Colò come «una Greta ante litteram». «Da giovane, portava pure le treccine», ha detto allora il patron de La7, annunciando che l’ex volto Rai sarebbe entrato nella brigata dell’informazione, con un programma ad hoc. Un programma che, qualche mese più tardi, in un altro albergo del centro milanese, la Colò avrebbe raccontato come la naturale evoluzione «di quel che ho sempre fatto». LEGGI ANCHELicia Colò: «Il Kilimangiaro? È come un ex fidanzato» «Per me, è un’ennesima ripartenza, una nuova avventura non molto diversa, però, da quella intrapresa nel 1989, con L’arca di Noè», ha spiegato la conduttrice, il cui Eden – Un pianeta da salvare debutterà su La7 alle 21.15 di lunedì 6 gennaio. Il programma, che ... Leggi la notizia su vanityfair

