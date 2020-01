Libia, raid di Haftar su accademia militare di Tripoli: almeno 28 morti (Di domenica 5 gennaio 2020) Libia, raid di Haftar su accademia militare di Tripoli: almeno 28 morti Un raid aereo delle forze del generale Haftar contro l’accademia militare di Tripoli ha causato almeno una trentina di morti e quasi 20 feriti fra i miliziani-cadetti. Il bilancio tuttavia potrebbe essere oltre il doppio, stando a quanto rivendicato dalla propaganda del generale. Lo scorso 2 gennaio il parlamento turco ha approvato l’invio di truppe in Libia a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj. L’incursione viene presentata come una rappresaglia di un “bombardamento turco” compiuto all’alba contro la “brigata salafita 210”. “Accettiamo la sfida e dichiariamo la jihad (guerra santa islamica, ndr) e la mobilitazione generale”, ha dichiarato Haftar in un discorso rimandato dalla rete televisiva al-Hadath. Libia, le forze di Haftar: “Abbattuto un drone ... Leggi la notizia su tpi

